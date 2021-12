Benessere a tavola: 5 alimenti contro le maniglie dell’amore

frutti rossi:

frutto numero uno, in particolare i lamponi, i mirtilli, le more e il ribes nero sono ottimi alleati per il nostro benessere psicofisico; e per una buona ragione: sono ricche fonti di antiossidanti, vale a dire molecole che promuovono l’accelerazione del cosiddetto meccanismo dei bruciagrassi. Inoltre, queste particolari sostanze sono essenziali nella lotta contro i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare.