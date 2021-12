Il nuovo tatuaggio di coppia di Kevin Boateng e Valentina Fradegrada lascia i fans senza parole: ma come gli è venuto in mente?!

Il mondo del gossip italiano si divide in due grandi fazioni: chi crede che la maggior parte delle relazioni sentimentali siano costruite a puntino per i social e la televisione, così da portare profitto economico a tutti i partecipanti coinvolti, e chi invece si fida dell’amore e crede davvero che anche i vip si possano innamorare genuinamente tra di loro. Non vi diremo da che parte stiamo noi, ma oggi vi raccontiamo una storia d’amore che sembra davvero essere uscita da un film romantico.

Boateng e Valentina, il tatuaggio di coppia sconvolge i fans: ma come gli è venuto in mente?!

Parliamo dell’ex calciatore Kevin Prince Boateng e della nuovissima fidanzata Valentina Fradegrada, influencer 30enne. I due escono insieme da poco tempo, ma sui social le foto della coppia spopolano e i fans di entrambi li sostengono con affetto e anche un po’ di invidia. La fama del calciatore è risaputa, così come il suo precedente matrimonio con Melissa Satta, Valentina invece è “meno famosa” nonostante i suoi tre milioni di followers su Instagram. Di lei sappiamo che si è laureata in fashion design e marketing ed è campionessa di Wushu, un tipo particolare di Kung Fu. La Fradegrada è già stata fidanzata con il cantante Fred De Palma.

Valentina e Kevin si sono fidanzati pochi mesi fa, verso la fine dell’estate, ma la loro relazione sembra essere uscita da un film romantico per adolescenti. Non solo i due non perdono occasione di postare fotografie che li ritraggono insieme in ogni momento, ma hanno deciso di sigillare il loro amore con un gesto decisamente azzardato: un tatuaggio di coppia.

Boateng, vediamo dalle foto su Instagram, si è fatto scrivere sulle dita delle mani “Vale”, e la fidanzata ha chiaramente ricambiato tatuandosi “Boa”. Una decisione che personalmente consideriamo piuttosto pericolosa per un amore così giovane, ma ci auguriamo ovviamente che i due siano felici per sempre.