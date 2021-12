Calciomercato Juventus: Allegri perde un altro giocatore. Rottura definitiva

Calciomercato Juventus, è finito il tempo in bianconero di un giocatore: Allegri pronto a dirgli addio per sempre, le ultime

La Juventus deve provare a chiudere al meglio il 2021 per presentarsi nell’anno nuovo, e nel girone di ritorno, pienamente in corsa quanto meno per un posto nella prossima Champions League. I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 2-0 sul campo del Bologna e stanno provando a rimontare in classifica, ma sono ancora lontani dal quarto posto.

Al momento, la graduatoria recita -6 dall’Atalanta che occupa l’ultima posizione utile per la qualificazione alla principale competizione europea. Gli ultimi risultati, ad eccezione del pari col Venezia, hanno un po’ rimpinguato la classifica. Ma la squadra di Allegri continua a non convincere granché.

La speranza per il tecnico livornese arriva con l’avvicinarsi del mese di gennaio. Si potrebbero recuperare alcuni infortunati, su tutti Chiesa e Dybala. E potrebbe arrivare anche qualche innesto interessante dal calciomercato. Ma per poter effettuare acquisti, la Juventus pare obbligata prima a qualche cessione importante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alex Zanardi, ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute: le parole della moglie

Calciomercato Juventus, Douglas Costa non torna: il futuro dell’esterno brasiliano

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Il bomber più pagato pronto a tornare in Serie A. La Juventus è a un passo

Un addio sempre più vicino sembra quello di Douglas Costa. Il laterale offensivo brasiliano è ancora di proprietà dei bianconeri, ma non rientra più nei piani della società e gli si troverà una nuova sistemazione.

Finora, era al Gremio, rapporto però interrotto bruscamente a causa della retrocessione del club di Porto Alegre nella seconda divisione brasiliana. Si tratta comunque di un giocatore che, nonostante i molti infortuni, può ancora dire la sua ad alto livello.

Lo hanno cercato anche alcune formazioni europee, come il Siviglia. Douglas Costa sembra però intenzionato a rimanere in Brasile. Secondo ‘Globoesporte’, potrebbe trasferirsi al San Paolo, che ha manifestato un certo interesse.

La Juventus spera di monetizzare dalla sua cessione definitiva, per mettere in cassa risorse importanti da investire nel mercato in entrata. La richiesta per il cartellino di Douglas Costa si aggirerebbe tra i 4 e i 6 milioni di euro.

IL TG SPORT DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO