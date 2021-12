L’attore turco Can Yaman potrebbe presto abbandonare il nostro paese, e la colpa pare sia tutta delle sue fans.

Il famoso opinionista e gossipparo Alessandro Rosica ha raccontato attraverso i suoi profili social che Can Yaman avrebbe raggiunto il limite della sopportazione per quanto riguarda le centinaia di fans sfegatate che ormai lo seguono ovunque, non lasciandogli nemmeno un attimo di pace e tranquillità.

Can Yaman se ne va, la situazione è diventata insopportabile

Alessandro Rosica ha raccontato di aver saputo “da fonti sicure” che Can Yaman avrebbe intenzione di cambiare casa al più presto. Oggi l’attore vive in un appartamento di lusso proprio davanti al Colosseo di Roma, ma la posizione così centrale e famosa non gli da un attimo di pace. Le sue fans, infatti, da quando hanno scoperto dove vive il turco ogni giorno si appostano sotto casa sua e lo aspettano, inondandolo di richieste ed effusioni fin troppo spinte appena lui cerca di rientrare nella propria abitazione.

L’attore apprezza sicuramente la fama e la vita da vip, ma quando è troppo è troppo e le fans di Can sembrano davvero inarrestabili. Per questo motivo Yaman potrebbe presto decidere di cambiare casa, trasferendosi in una zona più remota di Roma o addirittura tornando a casa sua, in Turchia. Lui non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, ma è probabile che data l’insistenze delle ragazze e delle donne che lo seguono ovunque non comunicherà mai nulla al riguardo.

Can Yaman mantiene assoluto silenzio anche a proposito della fine della sua relazione con Diletta Leotta, che quest’estate ha fatto sognare migliaia di fans in tutto il mondo. I due si sono lasciati a fine estate ma i motivi non sono mai stati raccontati al pubblico. Sappiamo, però, che Diletta ci sta mettendo parecchio a riprendersi dalla rottura.