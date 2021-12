La principessa viene esaltata nelle sue fattezze femminili ed il portamento regale nel nuovo portfolio di scatti sublimi in bianco e nero.

Lei è la figlia secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, classe 1986 ed una femminilità da vendere.

Madre di Raphaël, nato dalla relazione con l’attore comico Gad Elmaleh, e di Balthazar, figlio del suo attuale marito, il produttore Dimitri Rassam, Charlotte Casiraghi non smette però di posare come modella per vari servizi redazionali e cataloghi di moda.

Ama vestire sempre con un look ricercato e impeccabile dove l’haute couture si unisce allo stile street style. Ambassador della casa di moda Chanel, Charlotte oggi è un esempio per migliaia di giovani donne che si ispirano a lei prima di uscire di casa. Vediamo gli scatti postati poche ore fa sui social.

Charlotte Casiraghi crea scompiglio, troppo bella per passare inosservata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Casiraghi (@charlottecasiraghi)

Lo abbiamo detto, la principessa è l’icona di stile di Chanel a cui è stato affidato il compito di far percepire l’azienda come svecchiata e adatta anche alle ragazze più giovani. Ecco dunque l’ultimo portfolio che la immortala con indosso una delle borse iconiche del marchio.

“Fashion and literature give women two types of power: the power to dream and the power to reinvent themselves”, ha scritto nella didascalia a mergine del post Instagram. Una frase che tradotta svela come “moda e letteratura donino alla donna due tipi di potere, quello di sognare e quello di reinventare se stesse ogni volta che si vuole”.

Charlotte lo ha fatto per promuovere la borsa Chanel nell’ultimo supplemento (il 18esimo) cartaceo della rivista di moda e design System Issue. Uno portfolio di diversi scatti tutti realizzati dalla mano sapiente del fotografo lasdair McLellan che ne ha immortalato la bellezza in un bianco e nero che però spicca e ne rende i tratti ancora più marcati.

Cammina per strada con jeans neri, cappotto di lana e polo basica, tiene anche in mano, oltre alla borsa firmata, una sacca di libri presi in libreria e che con buona probabilità leggerà durante le festività natalizie a casa.

Alcuni fan italiani le hanno commentato lo scatto con messaggi cordiali: “Un mito!!”, “Buona lettura…”, “Che dolce Charlotte”, ma anche i like sono arrivati a migliaia in poche ore.