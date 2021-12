Vi ricordate di Fabio Ferrara, il corteggiatore che fu la scelta di Ludovica Valli? Non immaginerete mai che lavoro fa adesso…

I telespettatori di lunga data di “Uomini e Donne” non potranno non ricordare il bellissimo Fabio Ferrara, corteggiatore di Caserta classe 1991. La sua partecipazione al noto programma di Canale Cinque risale a ben sei anni fa. Fabio, dopo aver corteggiato per pochissime settimane la tronista Silvia Raffaele, era stato richiamato in trasmissione dalla celebre Ludovica Valli.

Il loro amore, che sbocciò proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, non durò che una manciata di mesi. Sebbene i followers, all’inizio, credessero che Ferrara volesse sfondare come modello nell’universo dei social, la carriera del nativo di Caserta li ha decisamente smentiti. Non immaginerete mai il lavoro che fa oggi…

Il corteggiatore di “Uomini e Donne” cambia vita: non immaginerete mai che lavoro fa adesso

Tra Fabio Ferrara e Ludovica Valli, la passione si spense nel giro di pochi mesi. I due, a causa di incompatibilità caratteriali, non riuscirono a superare la crisi che, anche a seguito dell’esperienza di “Temptation Island”, non aveva fatto che acuirsi. A distanza di anni, Ludovica è felicemente fidanzata ed ha avuto una meravigliosa bambina. Fabio, dal canto suo, ha intrapreso un percorso professionale che nessuno si sarebbe mai aspettato da lui.

Il nativo di Caserta, ormai da parecchio tempo, fa parte della prestigiosa redazione di “Uomini e Donne”. Maria De Filippi, che ha sempre creduto in lui, ha intravisto nell’ex corteggiatore le qualità giuste per ricoprire questo tipo di ruolo. Ad oggi, Fabio è una delle figure più stimate ed apprezzate della redazione del programma. I protagonisti del parterre, nel momento in cui si ritrovano a dover abbandonare lo studio, non mancano di spendere parole di gratitudine e affetto per Ferrara.

L’esperienza a “Uomini e Donne” sembra aver portato molta fortuna all’ex corteggiatore. I followers, a questo proposito, non hanno dubbi: la carriera di Fabio in televisione è ormai più che in ascesa.