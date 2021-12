Elena Morali ha sorpreso la sua platea di followers pubblicando un video in cui si presenta sui social in intimo: le sue bombe sono spaziali!

Elena Morali divenne famosa prendendo parte al noto programma ‘La Pupa e il Secchione’: la sua presenza nello show targato Mediaset faceva impazzire il pubblico. La nativa di Ponte San Pietro sta sfruttando al meglio la popolarità dei social e i numeri che sta mettendo a referto sono alquanto mostruosi. La showgirl lombarda, su Instagram, vanta ben 1,3 milioni di followers.

La Morali, ogni giorno, manda in subbuglio il web postando immagini bollenti in cui mette in mostra con naturalezza il suo fisico stupendo. Le sue curve sono una gioia per gli occhi degli ammiratori. Poco fa, Elena ha condiviso un video su Tik Tok in cui indossa praticamente niente. Il reggiseno sta per implodere: il suo décolleté fuoriesce con pericolosità.

Elena Morali si spoglia e resta in reggiseno: il davanzale implode

Elena riesce sempre a conquistare le attenzioni degli utenti postando contenuti da fantascienza sui suoi canali social. La 31enne è attivissima su Instagram ma utilizza con costanza anche Tik Tok. Proprio sul social nato in Cina, la Morali ha stregato tutti pubblicando un video non legale.

La nativa di Ponte San Pietro ha deciso di spogliarsi completamente e di restare in intimo. Il suo reggiseno contiene poco e niente e il suo davanzale sta per esplodere. Anche l’addome dell’ex Pupa merita applausi. Nel filmato Elena si muove con sensualità e piazza le sue forme in bella mostra. Il video sta inanellando ottimi numeri: i seguaci hanno apprezzato le immagini. In alcuni frame, anche il suo stacco di coscia pietrifica la platea.

I fans sperano di rivederla presto sul piccolo schermo in qualche ruolo importante, magari all’interno di reality show.