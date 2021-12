“L’Eredità”, Flavio Insinna non contiene l’imbarazzo: “Se non ci arrivi…”. Scena assurda

“L’Eredità”, Flavio Insinna non si è affatto contenuto nei confronti di una concorrente: i dettagli della puntata di oggi

Anche nella serata della Vigilia, “L’Eredità” non manca di intrattenere l’affezionato pubblico di Rai 1. Quest’oggi, venerdì 24 dicembre, l’appuntamento con il quiz game trasmette perfettamente l’atmosfera delle festività. In apertura di puntata, Flavio Insinna ha dato il benvenuto ai fan del programma indossando un vistoso cappello da Babbo Natale: un siparietto che il pubblico non avrà mancato di apprezzare.

Dopo aver fatto gli auguri ai telespettatori, il conduttore è entrato nel vivo della gara, che si è rivelata scoppiettante ed esplosiva come di consueto. Ad un certo punto, il presentatore si è trovato in difficoltà di fronte alla giovane concorrente Benedetta. Nell’aiutarla, infatti, Insinna si è lasciato sfuggire una frase di troppo.

Flavio Insinna non contiene l’imbarazzo: “Se non ci arrivi…”. Scena assurda a “L’Eredità”

Una puntata a dir poco speciale, quella de “L’Eredità” trasmessa nella giornata odierna. Flavio Insinna, che ha accolto i telespettatori con maggiore entusiasmo rispetto al solito, ha mostrato loro lo studio del quiz game, in cui si respira abbondantemente l’atmosfera natalizia. Lo stesso conduttore, con addosso una cravatta rossa ed un cappello da Babbo Natale, ha contribuito a riscaldare il cuore dei fan.

Come di consueto, non sono mancati i momenti di svago in cui il presentatore ha avuto la possibilità di interagire affabilmente con i partecipanti. Durante la fase del “Metti, Leva, Cambia”, tuttavia, il blocco della concorrente Benedetta si è rivelato alquanto arduo da gestire. “Aiuta a farsi capire: mitica“, le ha proposto Flavio, ma la concorrente è apparsa piuttosto in difficoltà di fronte dal quesito.

Insinna, per celare l’imbarazzo, ha tentato di aiutare Benedetta come meglio poteva: “Aiuta a farsi capire quando non ci arrivi con le parole…“. Solo a quel punto, la concorrente è stata in grado di sostituire la lettera errata, per poi esclamare a gran voce: “Mimica“.

La collaborazione di Flavio, nel caso in questione, si è rivelata più che determinante per il superamento del turno. Il conduttore, complice la sua bontà, trova sempre il modo di intervenire per aiutare i concorrenti in difficoltà.