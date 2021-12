Federica Nargi accende la passione del Natale con un risveglio super accattivante: una dea afrodisiaca. Che schianto!

Tra le web influencer più accattivanti e stuzzicanti dell’ultimo periodo c’è anche lei, la splendida Federica Nargi.

La showgirl e modella di origini romane ha fatto la voce grossa tra le dive più selezionate e rivoluzionarie del web. Meglio conosciuta come lady Matri, la dolcissima e sensuale conduttrice ha deciso di regalare un sogno ad occhi aperti per tutti i suoi followers di Instagram.

L’avvenenza sui social di Federica ha allargato il raggio di visibilità di un personaggio già ben noto agli addetti allo spettacolo. Dopo dieci anni di fidanzamento con l’ex attaccante di Sassuolo, Juventus e Milan, la coppia ha deciso di coronare il sogno di legarsi a vita.

I preparativi per il matrimonio son in fase di studio, ma nel frattempo lei non si è affatto dimenticata dei suoi seguaci più intimi, che sin dal primo momento sono rimasti colpiti dal suo favoloso repertorio fisico

Federica Nargi stende la concorrenza con un risveglio intrigante: un fascino inimitabile

