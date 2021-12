Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme? Spuntano delle foto che hanno incuriosito i fan, ma qual è la verità? Scopriamola

Sono passati ormai tanti anni da quando Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati, ma la loro storia continua ad essere uno degli argomenti di gossip più popolari e centrali.

Dopo la partecipazione al “Grande Fratello vip” della showgirl calabrese, il pubblico non ha perso occasione di rispolverare il loro matrimonio, diventato un tema noto a tutti. Tra l’imprenditore e la Gregoraci come stanno realmente le cose?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: spunta la FOTO della verità

Da qualche giorno il web non fa altro che parlarne: la famiglia Briatore è tornata al centro del gossip e tutti vogliono scoprire la verità. Sia sul profilo dell’imprenditore che della showgirl sono spuntate delle foto che non lascerebbero alcun dubbio: i due sono di nuovo insieme?

A quanto pare no, ma la famiglia si sarebbe riunita a Roma per trascorrere un weekend in intimità facendosi avvolgere dalla magia del Natale. Così Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco hanno trascorso qualche giorno insieme, tra pranzi, passeggiate e shopping natalizio.

“Domenica in famiglia”, ha scritto l’imprenditore sotto al post che ritrae il trio riunito ed ha già fatto il giro del web.

Anche l’ex gieffina non ha perso occasione di condividere con i fan alcuni scatti del weekend, tra questi uno insieme al suo ex marito e a suo figlio. Sorridono, si abbracciano come se fossero una vera coppia.

Sono in tanti a pensare che tra i due non sia mai finita, visto che nessuno sembra avere avuto altre relazioni. La Gregoraci dal canto suo ha più volte ribadito che tra loro c’è solo tanto affetto e stima.

