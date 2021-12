Flavio Briatore, dietro soldi e successo si nasconde un grande dolore. La confessione del noto imprenditore

Flavio Briatore. Il noto imprenditore, ex team manager della Benetton in Formula 1 è noto per il suo successo e per la vita glamour che conduce. Non tutti sanno che ha affrontato una grande prova

Quali sono i primi pensieri che vengono in mente se si nomina Flavio Briatore? Sicuramente lo si associa a concetti di successo, bella vita e donne straordinarie.

Il famoso imprenditore classe 1950 si è letteralmente fatto da solo. I suoi genitori erano due insegnanti delle scuole elementari. Ha iniziato a lavorare come maestro di sci. Dopo un’importante gavetta si è interessato al mondo della Formula 1, diventando team manager della scuderia Benetton. È noto per essere il proprietario del celebre locale frequentato da vip il Billionaire a Porto Cervo (Sardegna).

Flavio Briatore: la sua famiglia colpita da un lutto terribile

Flavio Briatore ha avuto relazioni con donne affascinanti e bellissime. É stato sposato con l’ex modella e imprenditrice Marcy Schlobohm. Super seguito dalle riviste di gossip è stato il suo rapporto con la celebre “Venere Nera”, Naomi Campbell.

Successivamente si è legato alla top model tedesca Heidi Klum. Con lei ha avuto una figlia, nata nel 2004, dal nome di Helene Boshoven, detta Leni. La bambina nacque quando la relazione tra i suoi genitori era già finita. Per questo motivo Briatore la riconobbe solo in un secondo momento. Leni identifica come suo padre il cantante Seal che l’ha adottata ufficialmente nel dicembre del 2009.

“Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia” – ha dichiarato in passato lo stesso Briatore. Ha aggiunto: “Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale”.

L’imprenditore ha poi sposato nel 2008 la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto suo figlio, Nathan Falco (2010).

Non tutti sanno che la vita di Flavio Briatore è stata segnata da una grave perdita, legata alla scomparsa del fratello Walter, deceduto nel 2015.

“Aveva uno stile di vita completamente diverso dal mio, quello che tutti i medici raccomandano” – ha detto. “Si alzava alle sei, andava a letto alle nove, lavorava nei campi, con gli ulivi, e produceva un olio straordinario che gli compravo quasi tutto io. È tornato a casa alle sette di sera, ha fatto la doccia, si è seduto sul divano ed è morto”

É stato stroncato da infarto fulminante. Per Briatore è stato un momento determinante, gli ha insegnato quanto siamo tutti fragili e che bisogna godersi pienamente ogni istante.