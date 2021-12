“Beato te e alla tua…”, Flavio Briatore è rinato, il viaggio nel paradiso terrestre: finalmente!

Flavio Briatore esce allo scoperto con una foto su Instagram che immortala il momento in cui ritrova ciò che aveva perduto miseramente.

Non poteva esserci giorno migliore per Flavio Briatore, per celebrare il ritorno ai tempi d’oro di una volta.

L’avvicinamento ad Elisabetta Gregoraci e al figlio, Nathan Falco rappresenta la ciliegina sulla torta che testimonia l’effettiva felicità ritrovata. I tre sono stati immortalati la scorsa settimana nel mentre consumavano un banchetto gustoso, ritrovando così quello spirito di famiglia unita, miseramente perduto.

L’esperienza al Grande Fratello Vip 5 della showgirl sembrava aver segnato la fine dell’amore di coppia, quel sentimento che li ha resi unici e inarrivabili, nel vasto mondo dello spettacolo.

In seguito all’uscita di scena della showgirl di Soverato ecco il dietrofront definitivo e il ritorno nelle vesti di mamma responsabile. Una condizione che difatti ha riavvicinato Elisabetta a Flavio in maniera piuttosto importante.

Andiamo a vedere nel dettaglio in che modo si completa la serenità e il ritrovato sorriso del ricco imprenditore di Verzuolo

Flavio Briatore completa il percorso della rinascita: eccolo nel posto dei sogni

E’ arrivato finalmente quel tanto agognato e desiderato giorno che Flavio Briatore quasi non sperava più di incontrare.

Il ricco imprenditore e dirigente sportivo piemontese ha deciso di dare una sterzata decisiva al suo ritrovato buon umore trascorrendo le vacanze natalizie nel luogo dei sogni, dove a giudicare dai commenti, ciascuno dei suoi fan vorrebbe essere insabbiando le preoccupazioni e le difficoltà di sopravvivenza.

Ecco dunque il grande imprenditore, nonchè proprietario dello sfarzoso e monumentale edificio sardo, il Bilionaire in tenuta estiva, con shorts e t-shirt a manica corta.

Per molti il resort di lusso di Malindi, situato nel Sud-est del Kenya, in Africa, sembra il paradiso terrestre, quel luogo incantato dove tutto è possibile.

Per Falvio Briatore dunque è arrivato quel momento che tanto desiderava da tempo. Ora però l’interrogativo sorge lecito: come trascorrerà queste vacanze natalizie e di fine anno, ora che ha ritrovato l’intesa con moglie e figlio?