“GF Vip”, dichiarazione d’amore nella notte: nasce una nuova coppia in casa

GF Vip, Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di questa lunga edizione. Entrato nella casa, ha deciso di aprire il suo cuore e rivelare il suo interesse ad una persona

Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti di questa lunga edizione del GF Vip. È entrato nella casa, a distanza di un paio di anni dalla fine della sua esperienza a Uomini e Donne, con un obiettivo… anzi, con due. Ha rivelato nel video di presentazione di avere un interesse per Soleil Stasi ma anche un interesse per Sophie Codegoni. Quest’ultima, proprio di recente, ha chiuso la sua frequentazione con Gianmaria Antinolfi perché non è presa da lui allo stesso modo. Alessandro ha deciso subito di approfittarne.

GF Vip, Alessandro Basciano si dichiara a Sophie: “Voglio conoscerti meglio”

Sophie ha festeggiato il suo ventesimo compleanno nella casa più spiata d’Italia e, terminati i festeggiamenti, si è chiusa in sauna dove è stata raggiunta dopo pochi minuti da Alessandro che si è seduto accanto a lei. Hanno cominciato a chiacchierare, lei gli ha rivelato le ragioni per cui ha chiuso la sua conoscenza con Gianmaria e Alessandro ha deciso di approfittarne per lanciarsi e rivelarle il suo interesse.

Sophie ha deciso di essere chiara con lui e dirgli di avere dei dubbi perché Alessandro ha mostrato interesse per troppe donne della casa e lo vede decisamente furbo. Gli ha anche detto che però comprende la sua curiosità e le va bene conoscersi con calma.

Soleil, chiacchierando con Giacomo Urtis, gli ha detto che secondo lei la relazione tra Sophie e Gianmaria è entrata in crisi proprio con l’ingresso di Alessandro nella casa.