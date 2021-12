La vincitrice di “Amici” in questi giorni si trova insieme a Sangiovanni per trascorrere le vacanze natalizie, lei però non ha mai smesso di far sorridere i fan.

Nonostante la sua tempra fanciullesca non ha mai abbassato la guardia ed anzi ha tirato fuori con grande disinvoltura la tenacia per conquistarsi la finale dell’ultima stagione di “Amici”.

Giulia Stabile, classe 2002, continua ad incantare i fan che la seguono, emozionati sempre più nel constatare che anche dopo la vittoria del talent la sua sensibilità non è cambiata e neppure la popolarità ne ha denaturato il carattere giocoso.

La ballerina prosegue inoltre la relazione con Sangiovanni, conosciuto proprio durante la sua permanenza nella scuola, una storia d’amore che negli ultimi mesi i due hanno preferito lasciar fuori dai social per non rischiare di compromettere la loro stabilità interna.

La giovane ha però scelto di postare un carosello di foto di loro due mentre si trovano in vacanza in montagna dalla sua famiglia. Vediamole e commentiamole.

Giulia Stabile diventa bambina con il suo Sangiovanni, scherzi sulla neve e tante effusioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Sangiovanni si trova a casa di Giulia in questi giorni di festa, i fan della coppia ne sono venuti a conoscenza grazie ad un carosello dettagliato di foto che la ballerina ha postato nella sua pagina Instagram pochi giorni fa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Beato te e alla tua…”, Flavio Briatore è rinato, il viaggio nel paradiso terrestre: finalmente!

Nello specifico i due sono ripresi dalla famiglia di lei mentre giocano sul manto nevoso, si divertono a lanciarsi palle di neve e a buttarsi a terra. Alla fine scatta anche il bacio appassionato che ha scaldato il cuore di 376mila fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Principe Carlo malato, condizioni preoccupanti: Royal Family in ansia

Giulia ha scelto anche di descrivere il momento con una didascalia che la racconta spensierata mentre con piacere rispolvera il suo lato fanciullesco:

“Chi mi conosce e segue sa quanto io tenga al mio lato bambino🤍 non ho mai fatto fatica nel tenerlo vivo e (…) quando mi trovo in mezzo alla neve, mi sento come una bimba di 8 anni che la vede per la prima volta”. Una felicità palpabile che ha emozionato e rallegrato tutti quelli che le vogliono bene e tifano per lei (per loro).

PREVISIONI METEO PER LA VIGILIA DI NATALE, 24 DICEMBRE