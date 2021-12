“Aspettavo questo post da tantissimo” Jessica Melena, l’attesa è finita: la FOTO che ha stregato tutti

Jessica Melena si prepara ad affrontare la Vigilia di Natale nonostante il virus che ha colpito tutta la famiglia.

Jessica Melena è una bellissima ragazza di 30 anni nota per essere la moglie di Ciro Immobile, il calciatore della Nazionale che questa estate insieme al resto della squadra hanno fatto sognare tutta l’Italia. Nel tempo gli appassionati di calcio e non solo hanno iniziato ad apprezzare Jessica ed oggi vanta ben 1 milione di followers.

Numerosi approdano sul suo profilo per ammirare le foto che la ritraggono sia in compagnia della sua bellissima famiglia, che sola. Fisico da modella, la Melena incarna perfettamente i colori della bellezza mediterranea. L’ultimo scatto le rende perfettamente giustizia; pur essendo senza trucco, manda in visibilio il web.

Jessica Melena posa per la foto di famiglia: fantastica

“Mamma bravissima, donna concreta e semplice . Ammiro l’ordine e il rigore” questo è uno dei tanti commenti che riceve Jessica sotto il suo penultimo post dove, in occasione di un matrimonio, sfoggiava un abito alle Jessica Rabbit. Bellissima e da togliere il fiato anche nel suo ultimo post anche se dai toni diversi; Jessica e l’intera famiglia è risultata positiva al Covid e pertanto sono in quarantena.

L’importante è stare comunque tutti insieme e questo è ciò che viene trasmesso guardando la foto: sotto l’abito insieme ai tre meravigliosi bambini nati dall’amore con il calciatore. Tutti rigorosamente vestiti di rosso, davanti all’albero di Natale decorato a festa. Nonostante Jessica sia senza trucco, è di una bellezza sconvolgente e bisogna prestare attenzione per notare l’assenza di make-up.

Molti si saranno persi nel profilo della giovane; il fondoschiena infatti risalta in tutte le sue forme, merito anche del dress a bottoni scelto che essendo attillato, aderisce come se fosse una seconda pelle.

Visto il ruolo influente esercitato negli ultimi tempi, Jessica partecipa a numerose partnership, spesso facendosi aiutare dai suoi figli, creando insieme degli scatti bellissimi e che in quanto mamma custodirà per sempre nell’album dei suoi preziosi ricordi.