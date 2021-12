Martina Colombari, il completo per la vigilia di Natale scalda il web. Gambe da favola in primo piano, l’ex Miss Italia incanta tutti: che spettacolo

Dal 1991 viene ricordata come la bellezza premiata con il titolo di Miss Italia più apprezzata degli ultimi decenni: Martina Colombari a soli 16 anni ha intrapreso una sfavillante carriera. Tra le modelle più giovani ad aver conquistato l’ambito titolo, inizia da subito a sfilare per i marchi più prestigiosi dell’alta moda, per una notorietà internazionale.

Ma la straordinaria immagine si unisce ad una forte e decisa personalità, che le permette di accedere anche al mondo dello spettacolo. Con la sua seducente ed angelica avvenenza, conquista i telespettatori nelle vesti di conduttrice, dimostrando particolari doti di intrattenimento.

Totalizza il consenso del pubblico anche nel ruolo di attrice, recitando sia al cinema che in televisione, partecipando a titoli di grande successo. Grazie anche al suo forte impegno nel sociale, rappresenta un importante punto di riferimento per i fan,, ispirandoli a colpi di post su Instagram.

Il profilo dell’attrice totalizza 1 milione di followers, che ha letteralmente incantato attraverso la pubblicazione dell’ultimo scatto in occasione della viglia di Natale.

Martina Colombari, una bellezza che non conosce età

Se è vero che “Babbo Natale non si scorda di nessuno“, come scrive Martina Colombari di seguito all’ultimo scatto pubblicato su Instagram, è evidente l’impossibilità di dimenticarsi di lei. Proprio nel giorno della viglia di Natale, l’attrice sfodera la sua strepitosa bellezza, perfettamente in linea con le festività.

Il completo che sfoggia per la gioiosa occasione rende omaggio alla sua eterna avvenenza, che in questa veste risulta invincibile al tempo che passa, lasciando incredulità per i suoi 46 anni solo anagrafici.

Nel caldo ambiente circostante, arredato in legno e completato da un classico albero di Natale alle sue spalle, è la luce della sua incantevole immagine ad illuminare la notte più attesa dell’anno.

La simpatica camicia da notte non riesce nell’intento di rendere divertente il suo look dall’effetto seducente, che permette di ammirare le sue gambe favolose.

I calzini sono in tema ed il sorriso splende sul suo viso perfetto: tutto è pronto per festeggiare. Spirito che trasmette anche ai fan, totalmente rapiti dalla sua bellezza.