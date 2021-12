Splendida notizia per la famiglia di Michael Schumacher: l’annuncio ufficiale ha mandato in estasi i tantissimi fan del tedesco.

Michael Schumacher è considerato da molti il pilota più forte di tutti i tempi. Il tedesco ha vinto 7 Mondiali, risultando anche uno tra i più vincenti della storia. Lewis Hamilton sta provando a battere tutti i suoi record: l’inglese non è riuscito a superarlo quest’anno perché ha perso il campionato contro Max Verstappen.

Schumacher ha avuto un tragico incidente nel 2013 su una pista di sci in Francia: il nativo di Hurth fu sottoposto ad una difficile operazione chirurgica per trauma cranico ed emorragia cerebrale. Dopo 6 mesi, l’ex pilota di F1 uscì dal coma ma non si è mai totalmente ripreso. Da allora, la famiglia mantiene stretto riserbo sulle sue condizioni di salute. Qualche ora fa, tuttavia, è arrivata una splendida notizia per la famiglia del campione.

Michael Schumacher, arriva una splendida notizia: i dettagli

Michael non è l’unico pilota in famiglia. Il figlio Mick ha deciso di seguire le orme del padre ed è reduce dalla sua prima stagione in Formula 1. Il ragazzo ha corso con la Haas: la vettura non è stata decisamente competitiva e il figlio del 7 volte campione del Mondo ha raccolto piazzamenti pessimi. Il suo miglior risultato stagionale è stato il dodicesimo posto nel Gran Premio d’Ungheria.

Per la famiglia di Michael è arrivata una splendida notizia. Mattia Binotto ha annunciato che il giovanissimo Mick sarà terzo pilota della Ferrari (continuerà comunque a gareggiare con la Haas) insieme ad Antonio Giovinazzi. Il classe 1999 sarà la riserva nei primi 11 Gp della stagione.

“Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari”, ha dichiarato Binotto, sottolineando il fatto che il figlio d’arte fa parte già della Driver Academy del ‘Cavallino’.