Principe Carlo malato, condizioni preoccupanti: Royal Family in ansia

Nell’ultimo periodo la salute del Principe Carlo è finita del mirino. Secondo alcuni rumors il reale sarebbe infatti stato colpito da una grave malattia.

73 anni, erede al trono per più tempo non re. Il Principe Carlo in linea di successione sarebbe il sostituto della Regina Elisabetta, ma secondo alcune voci questo non accadrà mai.

Per alcuni l’ascesa del Principe del Galles come re è impossibile, credendo che si salterà una generazione e che sarà William a governare l’Inghilterra al fianco della sua Kate. Questo non solo per la grande popolarità della coppia, sempre più amata da tutti, ma anche per l’età di Carlo.

In particolare alcune indiscrezioni sembrerebbero aver portato alla luce una situazione critica legata alla sua salute: la moglie Camilla si sarebbe sfogata nella preoccupazione totale con i suoi affetti più intimi, rivelando la problematica del marito.

Principe Carlo, incombente minaccia: salute a rischio

Al fianco della sua Camilla da anni Carlo ha ritrovato la serenità lasciandosi alle spalle la tragica storia intrecciata con Lady D. Un passato burrascoso dai risultati molto impattanti sia sulla sua vita personale, sia sulla sua immagine pubblica, portando a scendere a picco la sua popolarità.

Per anni il Windsor ha fatto di tutto per riconquistarsi il consenso del pubblico. Trovato un nuovo equilibrio, a mettere i bastoni tra le ruote alla sua ascesa al trono sarebbe un altro fattore.

Se per alcuni questo non avverrà mai per via del figlio e della consorte, amati da tutti e considerati pertanto più idonei a rivestire i panni di re e regina, per altri la ragione sarebbe determinata da una malattia che lo avrebbe colpito.

La salute di Carlo ha infatti acceso i rumors nelle ultime settimane, trovando una risposta ai tanti interrogativi sul perché il suo passaggio al trono, una volta che la Regina Elisabetta passerà oltre al velo, non sia certo.

A minare il suo ruolo come re sarebbe l’Alzheimer, patologia che farebbe cadere il Royal in vuoti di memoria allarmanti. Dimenticanze preoccupanti: Camilla si sarebbe detta molto in ansia per la situazione del marito, anche se non in via ufficiale.