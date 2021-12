Proposta di matrimonio in diretta tv: Michelle Hunziker in lacrime

Michelle Hunziker ha chiuso la sesta edizione di All Together Now con moltissimi ascolti: nel corso della serata, le emozioni non sono di certo venute a mancare

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione, e dopo il successo ottenuto con All Together Now adesso pò ritenersi soddisfatta di come sta procedendo la sua carriera in questo mondo dei programmi serali in cui è entrata a far parte solo pochi anni fa. La sesta edizione ha riscosso un incredibile successo: il livello dei talenti si è alzato di tantissimo e non è stato facile per i giudici decretare un vincitore. Tralasciando la gara, la conduttrice ha vissuto diverse emozioni molto intense nel corso della serata.

All Together Now, la proposta di matrimonio che spiazza Michelle Hunziker e i giudici

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sanremo 2022”, svelato il cast che affiancherà Amadeus. Nomi incredibili

Sicuramente la prima emozione ha a che fare con Aurora Ramazzotti, che è arrivata in puntata spiazzando totalmente la sua mamma che non si aspettava di vederla lì. Michelle infatti le aveva proposto di unirsi a lei per la finale ma Aurora le aveva mentito, dicendole di avere un impegno importante. Quando Michelle si è ritrovata sua figlia in studio, non è riuscita proprio a trattenere le lacrime.

La seconda emozione l’ha vissuta quando Carola, al momento della sua eliminazione, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato arrivato in puntata a farle una sorpresa. Michelle è scoppiata in lacrime, ma così anche J-Ax, l’intera giuria e anche il muro di cento persone che ha assistito al momento più importante delle loro vite.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Non vediamo l’ora” Benedetta Parodi si prepara a Natale: è irresistibile – FOTO

Alla fine è stato Giacomo Voli a trionfare: secondo classificato Vincenzo Cantiello, che ha portato a casa il ricordo di una bellissima esperienza che ricorderà per sempre.