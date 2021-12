Ad accompagnare le sublimi ricette di Benedetta Parodi saranno i preparativi di un’inattesa partenza. Il futuro non è mai stato così piacevole.

Novità in vista per la sempre allegra conduttrice di “Bake Off Italia“. Entusiasta di fronte al grande pubblico, e fantasiosa artefice di ricette dall’irresistibile bontà, Benedetta Parodi dimostra quest’oggi d’aver ben chiari i suoi progetti futuri. La scrittrice e presentatrice, classe 1976, ha esordito sul piccolo schermo alla fine degli anni ’90, divenendo ben presto, e grazie al suo riconosciuto carisma ed alla sua professionalità, uno dei volti più iconici del nostro made in Italy.

La decisione intrapresa da Benedetta verrà colta con altrettanta enfasi dai suoi fan, nonostante un primo momento di disorientamento. I quali però, potendo ammirare la ferrea determinazione della coppia, non potranno che ammettere in conclusione di essere totalmente d’accordo con il loro progetto. Da qui il loro: “vi stimiamo tantissimo“.

“Quando partite per la Lapponia?” Benedetta Parodi il brindisi di coppia più fortunato di sempre – FOTO

