Tragico incidente in scooter: morto ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di soli 15 anni è morto in un incidente in scooter verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri a Comiso, in provincia di Ragusa. Inutili i soccorsi.

Ancora un incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi dell’aeroporto di Comiso, in provincia di Ragusa. Inutili i soccorsi da parte dei medici del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per l’adolescente. Intervenuti anche i carabinieri.

Incidente a Ragusa, cade dallo scooter e finisce contro il ciglio stradale: morto ragazzo di soli 15 anni

Una vita spezzata nel fiore degli anni in un tragico incidente stradale, l’ennesimo sulle strade italiane. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 dicembre, a Comiso, comune in provincia di Ragusa.

La vittima è Biagio Giannì di soli 15 anni. L’adolescente, secondo le prime ricostruzioni, riportate da varie fonti locali, tra cui la redazione de Il Giornale di Sicilia, stava percorrendo alla guida del suo scooter la strada che conduce verso l’aeroporto Pio La Torre. Per cause ancora da determinare, il 15enne ha perso il controllo del ciclomotore che è finito contro il ciglio stradale. Una caduta che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo del sinistro è arrivata un’ambulanza con a bordo il personale medico del 118, ma per Biagio era oramai troppo tardi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari, il 15enne è deceduto per via delle ferite riportate.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti e le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Al vaglio dei militari dell’Arma le cause che hanno fatto perdere il controllo dello scooter alla vittima.

Quello verificatosi a Comiso è il secondo incidente stradale mortale in poche ore nella provincia di Ragusa. Intorno alle 13 di ieri, un camionista di 44 anni ha perso la vita in uno scontro tra il suo camion ed un tir avvenuto lungo la strada 194 Modica Pozzallo.