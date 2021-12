Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: cosa accade nel loro rapporto. Il particolare che desta preoccupazione

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. Il loro rapporto nacque sotto il segno della polemica. Adesso l’ombra di una crisi

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono due numeri uno dello spettacolo italiano e una coppia affiatata nella vita privata.

Si sono conosciuti nel 2012 sul set del film di Paolo Genovese “Immaturi – il viaggio”. La relazione iniziò avvolta dal manto della polemica poiché l’attore era precedentemente sposato con la veterinaria Chiara Giordano, madre dei suoi due figli Alessandro Leon e Francesco. Come specificato più volte dalla stessa Morales, tra di loro non ci fu il proverbiale colpo di fulmine ma l’intesa nacque in un momento successivo: “Sul set c’era un rapporto professionale e di stima. Poi abbiamo iniziato a cercarci. C’era un collegamento di anime, avevamo capito che volevamo frequentarci e ognuno ha fatto pace con le proprie situazioni”.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: il sospetto di una probabile crisi tra i due

Rocío Muñoz Morales è stata recentemente ospite dell’evento Cinemagia Awards che si è tenuto al St. Regis Hotel a Roma. L’attrice spagnola è giunta alla kermesse in solitaria, senza il suo compagno di vita e padre delle sue due bambine Alma e Luna.

Tuttavia, dalle note stampa era emerso Raoul Bova avrebbe presenziato alla manifestazione. Non è stato chiarito il motivo della sua assenza. C’è chi ha paventato l’insorgenza di problema di salute. Altri ancora, invece, sospettano che ci possa essere un periodo di crisi nella celebre coppia.

Già in passato erano state fatte allusioni del genere ma Rocío Muñoz Morales le aveva respinte tramite post su Instagram mettendo in evidenza l’amore immenso e la fiducia verso il compagno. I due hanno, inoltre, recentemente lavorato insieme nel cortometraggio “Calabria, terra mia” di Gabriele Muccino e nella serie televisiva “Giustizia per tutti”.

Indiscrezioni parlano inoltre di un desiderio della Morales di avere un terzo bambino da Raoul Bova ma quest’ultimo sarebbe restio poiché già pieno di responsabilità paterne avendo quattro figli in totale.