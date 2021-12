Luna di miele culmina in tragedia: neo sposa cade da un ponte in pieno centro

Una giovane neo sposa americana, in viaggio di nozze a Roma con il marito, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere precipitata da un ponte sul Tevere.

Doveva essere un viaggio all’insegna dello svago per festeggiare il loro matrimonio, ma si è trasformato in tragedia. Nella notte tra mercoledì e ieri una giovane donna americana di 35 anni è precipitata da un ponte finendo sulla banchina del Tevere a Roma. La 35enne si era seduta sul parapetto del ponte, forse per una foto, quando improvvisamente è caduta nel vuoto. Lanciato l’allarme, sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato la turista in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Una donna statunitense di 35 anni si trova ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale San Camillo di Roma in seguito ad una caduta dal Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta.

La 35enne, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Corriere della Città, si trovava nella Capitale per trascorrere la luna di miele con il marito dopo il matrimonio. Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre, durante una passeggiata, la neo sposa si è seduta di spalle sul parapetto del ponte, probabilmente per immortalare il momento in una foto. Per cause ancora da accertare, però, la giovane donna è precipitata nel vuoto finendo sulla banchina adiacente al fiume Tevere.

Il marito, che ha assistito alla caduta, ha immediatamente dato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Il personale medico, dopo le prime cure, ha trasportato la 35enne presso il San Camillo, dove, scrive Il Corriere della Città, è arrivata in condizioni critiche. La turista è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per via delle fratture riportate ed ora si trova ricoverata nel nosocomio romano.

Per chiarire nel dettaglio la dinamica del drammatico episodio, sono intervenuti gli agenti della Scientifica ed i colleghi della Polizia di Stato che ora stanno conducendo le indagini.