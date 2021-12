Romina Power e la vita dopo Al Bano: “Ci sono stati tanti uomini ma..”

Romina Power: la cantante ha rivelato come ha gestito l’amore dopo la separazione da Al Bano. Le dichiarazioni lasciano a bocca aperta

Romina Power continua a farsi amare dal suo grande ed immenso pubblico. La cantate di origini statunitensi resta uno dei personaggi più seguiti del Bel Paese. Proprio lei che si è fatta conoscere ed amare accanto al suo compagno di vita e sul palco, Al Bano.

Per anni sono stati la coppia d’oro del cinema e della musica italiana e tutti hanno sognato insieme a loro. Poi qualcosa si è rotto e quell’idillio d’amore, complice anche la scomparsa della loro primogenita Ylenia, si è spezzato per sempre.

Se Al Bano si è però rifatto una vita con Loredana Lecciso, Romina Power non si è mai fatta vedere insieme a nessuno. Cosa ne è stato dell’amore dopo la separazione? Oggi la cantante lo ha rivelato per la prima volta.

Romina Power e l’amore: tutta la verità sul post Al Bano

Era il 1999 quando Al Bano e Romina Power si sono separati. Una data che i suoi fan ricordano bene e che forse non dimenticheranno mai. Romina come dicevano non si è mai mostrata in pubblico affianco ad un altro uomo e rispetto al suo ex marito ha fatto delle scelte totalmente diverse.

Nonostante l’età, la cantante rimane una bella donna che ha tutto il diritto di innamorarsi ancora e di avere una persona accanto. In una intervista a “Oggi è un altro giorno”, di qualche tempo fa, proprio Romina aveva detto di avere ancora voglia di innamorarsi sperando di poter trovare la sua dolce metà per non terminare la sua vita da sola.

Nel salotto di “Verissimo” con Silvia Toffanin, più recentemente, ha ammesso che quando è finita con Al bano aveva 50 anni e per lei ci sono state molte proposte. “Ci sono stati corteggiatori – ha ammesso la cantante – ma la libertà non ha prezzo” ha dichiarato.

Romina ha ammesso che qualche storia c’è stata ma che il senso di libertà ha sempre vinto su tutto perché quando si assapora poi è difficile scendere a compromessi per l’altro. Al momento, inoltre, è una mamma ed una donna felice e proprio per questo la sua vita la sente piena e ricca di amore.

