Soleil Sorge potrebbe avere un telefono cellulare con cui mantiene i contatti fuori dalla Casa. Katia Ricciarelli svela tutto per sbaglio!

Questa edizione del Grande Fratello VIP sembra voler creare uno scandalo dietro l’altro. Ancora non si è smesso di parlare della presunta relazione romantica di Soleil Sorge con Alex Belli, che nonostante abbia lasciato la Casa resta l’argomento principale di conversazione, e già l’influencer italo-americana potrebbe essere finta dentro un gossip ben più grave: la violazione di una delle regole più importanti del reality.

Soleil Sorge, la frase di Katia Ricciarelli svela il segreto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_soleil_sorge_fp_

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Paola Perego ed il crollo totale, la rivelazione incredibile: “Oggi posso dirlo”

Su TikTok i fans del Grande Fratello hanno pubblicato alcuni video registrati durante la quotidianità di ieri all’interno della Casa più spiata d’Italia. Gli inquilini hanno ricevuto una lettera d’auguri da parte di Alex Belli, che nonostante abbia scelto di tornare tra le braccia della moglie Delia Duran resta sulla bocca di tutti. L’attore non perde occasione per concentrare l’attenzione su di sé, e questa lettera natalizia era probabilmente un altro dei suoi tentativi di esibizionismo. La luce dei riflettori, però, se l’è presa tutta Soleil Sorge per via di una frase che potrebbe aver violato il regolamento della Casa.

Mentre i coinquilini facevano gruppo davanti alle telecamere, così da poter registrare tutti insieme un video di ringraziamento ad Alex Belli, Katia Ricciarelli alzandosi dal divano ha sussurrato alle sue compagne: “Aspetta che ho… è tuo il telefono?”. Subito dopo, nel video si vede Soleil infilare un oggetto nero all’interno dello stivale, ampio e alto fino al ginocchio. Bene, quell’oggetto potrebbe appunto essere uno smartphone!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Will Smith: “volevo ucciderlo, ci ero vicino”. L’attore si confessa, il suo segreto è da brividi, piangono tutti

Ovviamente a nessuno degli inquilini della Casa è concesso avere un telefono di nessun tipo, per cui lo scambio di battute tra la Ricciarelli e Soleil ha lasciato tutti senza parole. Che all’influencer sia stato consegnato uno smartphone apposta per poter parlare con Alex Belli, adesso che lui è fuori dalla Casa? Aspettiamo con voi delucidazioni da parte della produzione del reality.