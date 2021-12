Tommaso Zorzi, i ladri entrano in casa sua: il dramma nella notte

Tommaso Zorzi ha vissuto una spiacevole avventura: con un post su Instagram ha deciso di raccontare quello che gli è successo

Tommaso Zorzi è uno dei conduttori attuali più amati della televisione e del web. La sua carriera è cominciata molti anni fa con Riccanza, ma è stato il Grande Fratello Vip lo scorso anno a dargli il successo che ha sempre desiderato. Questi ultimi dodici mesi per lui sono stati decisamente molto intensi, è stato travolto da tantissimo amore ma le critiche non sono mancate. Anzi. È sempre stato molto invidiato per la sua ricchezza ed è proprio sotto questo aspetto che qualcuno ha deciso di colpirlo nelle ultime ore.

Tommaso Zorzi derubato in casa sua: il racconto su Instagram

“Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione” ha esordito così Tommaso sui social, pubblicando un post che ha messo in allerta i suoi numerosi followers. “Purtroppo ho subito un appartamento nel mio appartamento a Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento“.

Tommaso ha cambiato casa subito dopo la sua partecipazione al reality, spostandosi in zona Duomo insieme alla sua cagnolino Gilda e il gatto Priscilla. Il suo appartamento è piuttosto piccolo e non ha mai nascosto la strada in cui è andato ad abitare, infatti appena si è allontanato per un viaggio, i ladri sono entrati in casa e hanno portato via un po’ di cose.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato importante ma pare che, in ogni caso, i ladri siano riusciti a portare a termine il furto. In queste ore l’influencer ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà.