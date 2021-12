Valentina Vignali, l’influencer propone un sensualissimo cambio d’abito in diretta sotto gli occhi ammaliati del web.

Che Valentina Vignali sia un’appassionata di moda è un fatto noto. Per l’influencer infatti continua il periodo intenso di progetti e shooting nei quali è l’assoluta protagonista. Il suo profilo social – il cui numero dei followers è in costante aumento – è un tripudio di foto e video che la immortalano in outfit sempre accattivanti e all’ultima moda.

Di recente, la sua sfilata con le dieci mise natalizie preferite ha coinvolto il web e numerose fans le hanno chiesto accortezza su alcuni capi, richieste a cui la cestista non si è tirata indietro. Nell’ultimo post si è spinta decisamente oltre, proponendo un cambio d’abito in diretta, lasciando i fans liberi di ammirarla in tutta la sua bellezza.

Valentina Vignali, cambio d’abito in diretta: l’atmosfera si surriscalda

