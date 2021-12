Alberto di Monaco si è assentato da casa prima di Natale lasciando soli i due figli. Ecco cosa è accaduto

Come ogni anno a Rocca, qualche giorno prima del 25 vi è l’atteso evento di accensione dell’albero di Natale. Ogni anno all’evento partecipa puntualmente tutta la famiglia reale; quest’anno però c’erano due grandi assenze. Charlene è ormai lontana da casa da un pò di tempo per via di alcune cure, la sua assenza era quindi prevista e giustificata. A stupire invece è stata l’inaspettata assenza di Alberto, che quest’anno non ha presenziato alla cerimonia.

Alberto di Monaco non si presenta all’accensione dell’albero di Natale

Un’assenza inaspettata che ha lasciato tutti di stucco. Alberto di Monaco, solitamente presente ad ogni cerimonia, quest’anno non ha partecipato al rituale di accensione dell’albero di Natale. Presenti al suo posto i suoi due figli, Jacques e Gabriella accompagnati dalla zia Stephanie e i figli di lei, Gottileb e Louis Ducruet. I figli di Charlene e Alberto di Monaco, a soli 7 anni si sono trovati, in questa occasione a rappresentare da soli l’intera famiglia reale, compensando l’assenza dei genitori.Ma dov’è Alberto? Non è ancora chiaro cosa abbia impedito ad Alberto di partecipare e per quale motivo si sia trovato a dover lasciare i suoi figlioletti da soli poco prima di Natale. C’è chi parla di impegni ufficiali molto importanti a cui non poteva assolutamente rinunciare.

Voci più indiscrete invece vorrebbero lasciare intendere che avrebbe approfittato di questi giorni pre festivi per andare a far visita alla moglie Charlene, via da casa da settimane per motivi di salute. Questa sembra essere una spiegazione plausibile, forse il principe ha preferito andare a trovare la moglie in un giorno in cui l’attenzione mediatica era spostata su altro così da non dare troppo nell’occhio e potersi spostare con più tranquillità.

Sicuramente però la sua assenza all’evento dell’accensione dell’albero non è passata inosservata. Un altro mistero che si aggiunge ai tanti che ormai avvolgono questa famiglia.