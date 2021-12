Aldo Montano accusa Alex Belli in diretta: “hai preso per il c**o tutti”, ma l’attore reagisce malissimo ed alza le mani.

Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello, espulso dopo aver scelto di abbracciare la fidanzata Delia Duran, violando le norme anti-Covid del reality, Alex Belli sembra essere odiato un po’ da tutti. Il doppio gioco dell’attore non ha convinto nessuno, e il fatto che l’attore sia tornato con Delia dopo aver proclamato amore eterno a Soleil Sorge non ha certo contribuito a renderlo più simpatico.

Alex Belli alza le mani contro Aldo Montano, la diretta lascia tutti senza parole

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Avrò una cicatrice” Paola Di Benedetto mostra la sua vera identità, senza trucco e poi… FOTO

Tra i tanti haters di Alex Belli c’è anche Aldo Montano, per niente soddisfatto dal comportamento dell’attore. Durante la puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera Montano ha accusato Belli di essere falso e doppiogiochista, e come dargli torto. “Non l’ha ancora capito nessuno cosa sei” ha detto Montano al gieffino. “Se sei innamorato della moglie o innamorato di Soleil… hai preso per il c**o tutti” gli ha urlato in faccia.

“Mi hai pregato di lasciarti stare, non ho preso in giro nessuno” ha replicato l’attore, avvicinandosi un po’ troppo a Montano. Nei video della puntata, pubblicati anche su TikTok dai fans del programma, Alex Belli appare molto infastidito dalle accuse ricevute in diretta davanti a tutta Italia. Lo si vede avvicinarsi decisamente troppo ad Aldo, alzando le mani nel tentativo di farlo stare zitto. A separare i due è intervenuto anche il conduttore del programma, Alfonso Signorini, che però pare non sia più di tanto in grado di portare avanti il ruolo che ha: questo GF, infatti, è un disastro dietro l’altro.

Puoi guardare il video di cui stiamo parlando QUI.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Il Volo, annuncio inatteso per i fans: la notizia che ha lasciato tutti senza parole

Nonostante il comportamento minaccioso di Belli, Montano ha continuato il suo discorso, e i followers del programma sono d’accordo con lui. Il comportamento di Alex non è piaciuto a nessuno, e pare sempre più realistica l’ipotesi di chi crede che l’attore abbia finto dal primo giorno con l’unico obiettivo di restare all’interno della Casa del Grande Fratello.