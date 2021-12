La showgirl e il cantante sono stati per anni una coppia indissolubile del mondo dello spettacolo ma il loro matrimonio è finito. Svelata la ragione.

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Belli, di talento e di successo, erano un esempio per tutti. Chiunque voleva un amore come il loro. Sui giornali e nelle foto sembra tutto bellissimo e magico, ma alla fine nel privato sono tutti delle persone normali con dei problemi proprio come tutti. Se apparentemente Ambra e Francesco erano felici e innamorati, negli ultimi anni nel loro rapporto erano nati dei problemi che li avevano portati alla decisione estrema di lasciarsi.

Ambra Angiolini e Francesco Renga: i motivi dell’addio a distanza di anni

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Carlo Conti, catastrofe a Natale: la notizia che ha sconcertato tutti

Ambra e Francesco ad oggi hanno intrapreso due strade differenti, ma tutti si chiedono una cosa: perché è finita così all’improvviso? Quando hanno smesso di essere felici e innamorati e hanno capito di voler intraprendere due percorsi di vita differenti? Loro che sognavano una vita insieme, che pensavano di poter stare insieme per sempre, nella buona e nella cattiva sorte.

A rivelare i motivi è stata Ambra stessa a Io Donna un po’ di tempo fa, dove aveva raccontato di aver desiderato che tutto non morisse senza rendersene conto, finendo per non vedere la realtà. Per questo motivo, per non rovinare completamente quello che era il loro legame, hanno deciso di lasciarsi e di iniziare una nuova vita con persone diverse.

Jolanda e Leonardo, i figli che hanno avuto insieme, hanno due genitori che si sono voluti bene e che se ne vogliono ancora, nonostante oggi entrambi abbiano accanto due partner differenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Storie italiane”, Eleonora Daniele su di giri: “Dammi il tempo di farlo”

Dunque Ambra e Francesco ad oggi non stanno più insieme, ma hanno ritrovato finalmente quella serenità e quella felicità che insieme non provavano più.