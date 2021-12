Carlo Conti, catastrofe a Natale: la notizia che ha sconcertato tutti

Carlo Conti al centro del mirino, le sue idee non convincono né autori né fan: la Rai pronta a lasciarlo fuori? Tutti i dettagli

Carlo Conti è uno dei conduttori più noti e amati dal pubblico italiano che da anni contribuisce al successo della Rai che da tempo ormai lo conferma per varie trasmissioni. Da poco è terminato il programma “Tale e quale show” che lui stesso ha condotto, ha poi presentato “Lo zecchino d’oro” e tanto altro ancora.

Nonostante la sua bravura, è finito al centro del mirino e su Twitter non si parla d’altro. Cosa sta succedendo al conduttore toscano?

Carlo Conti non convince i fan: addio al conduttore?

Non sappiamo se per il prossimo anno Carlo Conti resterà al timone di alcuni programma della Rai. Sembra che l’azienda stia già pensando al palinsesto per la stagione 2022-2023 e nella lista non appaiono le trasmissioni proposte dal conduttore toscano.

La Rai avrebbe pensato ad un ritorno di “Affari tuoi” ed inoltre Carlo Conti avrebbe offerto un nuovo programma serale. Si tratta di un format simile a “Tale e quale show”, solo che i concorrenti saranno le persone comuni.

Non appena il pubblico ha sentito queste idee, non ha fatto altro che commentare le ipotesi su Twitter attraverso post che sono diventati virali.

“Solita nostalgia contiana mischiata alla struttura di Tale e quale. Non ho parole”. Ha scritto qualcuno e poi ancora “Gente che canta davanti una giuria e si sfida su cover di band Ma che format è?”, qualcun altro ha aggiunto: “La primavera di Rai1 Vip che cantano mascherati, nip che cantano cover nel nuovissimo programma di Conti, quella robaccia immonda dei Pacchi e il grande ritorno di Canzone Segreta”.

La Rai dovrà prendere una decisione e arrivati a questo punto non è certo che Carlo Conti venga riconfermato. E voi cosa ne pensate?