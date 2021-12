Carlo Conti e la grande paura che lo ha attanagliato: “Son stato male e non avete idea per chi”

Carlo Conti torna su un periodo estremamente difficile che ha vissuto, il racconto del popolare conduttore televisivo

Carlo Conti è senza dubbio uno dei conduttori televisivi più amati in Italia. Si tratta di un personaggio entrato nel cuore dei telespettatori grazie alla sua professionalità ma anche grazie alla sua empatia e al modo di entrare in contatto con il pubblico.

Un carattere che lo rende molto apprezzato e grazie al quale i suoi ammiratori vivono con grande partecipazione le sue vicende. Negli ultimi tempi, infatti, c’è stato più di qualche momento difficile, in cui ha potuto avere la vicinanza del suo pubblico e dei suoi fan su Instagram, che lo hanno rincuorato e riempito di messaggi.

In una intervista di un po’ di tempo fa, Carlo è tornato su un periodo complicato della sua vita, in cui ha vissuto diverse preoccupazioni. Il racconto a cuore aperto ha emozionato i telespettatori.

Carlo Conti e il racconto sulla sua esperienza con il Covid: “Ero molto preoccupato”

Lo scorso anno, a novembre, Conti era stato ricoverato in ospedale a Firenze avendo contratto il Covid. Dopo alcuni giorni di degenza, era tornato a casa, fortunatamente senza conseguenze. A ‘Cartabianca’, aveva poi così raccontato la sua esperienza.

Al suo ritorno a casa, aveva dichiarato di sentirsi abbastanza bene. “Non sono al cento per cento, ma al 97%, c’è ancora qualche acciacchetto, ma direi che sto bene”, aveva spiegato. Raccontando poi la sua grande preoccupazione: “Sinceramente non ho mai avuto paura e non era preoccupato, ero in un ottimo reparto. Ho tenuto poco l’ossigeno, ma ero preoccupato soprattutto per mia moglie e mio figlio a casa, sperando che il tampone fosse negativo“.

Più o meno nello stesso periodo, anche Gerry Scotti, amico e collega, aveva contratto il Covid. I due hanno comunque superato fortunatamente la malattia.