Charlene di Monaco, gli ultimi preoccupanti dettagli sul ricovero

Charlene di Monaco, i preoccupanti problemi di salute proprio durante le feste. Il ricovero della principessa e gli ultimi sviluppi dal Principato di Monaco

Ancora lontana da Monaco, la principessa trascorre il Natale in una clinica in Svizzera a seguito del suo ricovero. Le condizioni di salute di Charlene Wittstock non sono ancora state precisamente chiarite, ma emergono alcuni dettagli sulla sua convalescenza.

Nonostante l’incompiuto ritorno al Principato, l’ultimo comunicato reale si rivela inaspettatamente positivo: “Il recupero della principessa Charlene procede in modo incoraggiante“.

Alla lieta notizia si aggiunge la possibilità di riabbracciare la sua famiglia in occasione delle festività, ma è un altro il risvolto preoccupante a lasciare un velo di mistero sulla triste vicenda.

Il ricovero di Charlene di Monaco: svelato il particolare preoccupante

Medaglia d’oro e d’argento ai Giochi panafricani, ha partecipato alle Olimpiadi di Sidney nel 2000, vincendo poi numerosi titoli fino al suo ritiro dalla scena nel 2008: lo sport è la più grande passione di Charlene Wittstock.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE— > Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata. Lo raggiunge Valerio Staffelli: “Le ultime ore d’aria prima di entrare in carcere”

E mentre sul profilo social della principessa di Monaco appare un video che promuove il sostegno alla sua fondazione, unendo la solidarietà al suo amore per l’attività fisica, l’ex campionessa permane ricoverata in una clinica svizzera per imprecisati problemi di salute.

Sono state categoricamente escluse problematiche relative alla pandemia da Covid o riguardanti patologie oncologiche, ma nelle ultime ore si aggiungono alcuni inaspettati sviluppi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE— > Emanuele Filiberto di Savoia: il clamoroso retroscena sul suo matrimonio

Le condizioni di salute della principessa si rivelano in costante ripresa, eppure il comunicato reale svela un triste retroscena. Sembra debbano trascorrere alcuni mesi prima del pieno recupero fisico della principessa di Monaco, lasciando presumere la gravità del suo malessere.

La visita del marito Alberto e dei figli gemelli Jacques e Gabriella non può che aiutare la guarigione di Charlene Wittstock, in attesa di tornare alla frenesia degli impegni reali.