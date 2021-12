“Bel p**ò a strisce”, Claudia Ruggeri la posa eccitante di profilo schiarisce le imperfezioni: divina – FOTO

Claudia Ruggeri in posa super attraente per il numero “RF”. La velina di canale 5 cancella l’effetto sbiadito del contorno: supersonica.

La Miss del quiz show più seguito della Mediaset, Claudia Ruggeri ha fatto breccia nel cuore di ciascuno dei suoi fan in seguito ad un trittico di foto stuzzicanti che contribuiscono a rendere la sua fama di bellezza ancor più ambita.

La folta concorrenza delle dive su Instagram nulla può contro l’imperioso fascino di un personaggio che fa della sua statura e di un aspetto fisico tendente alla perfezione, il ‘piatto forte’ del suo immenso repertorio di qualità.

In molti, una volta mettevano in discussione le sue capacità televisive, il modo di approcciarsi al pubblico, considerato non all’altezza. Da quel momento per bocca di qualche detrattore è uscita dalla bocca qualche parola di troppo legata alle raccomandazioni del suocero, Paolo Bonolis.

Solo il tempo ha saputo scoprire a poco a poco le invidiabili capacità di Claudia, oggi tra le fashion influencer più apprezzate sotto tutti i punti di vista

Claudia Ruggeri assoluta protagonista di un trittico di scatti super effervescenti: i dettagli

