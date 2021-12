Stavolta per Claudio Bisio il Natale sarà indimenticabile, a confermalo la reazione della moglie dopo aver scoperto la natura del suo desiderio.

Un desiderio rimasto nel dimenticatoio per moltissimo tempo si riaffaccia quest’oggi a bussare con ritmo pungente e inatteso alla soglia dell’umoristico ed insostituibile storico volto di “Zelig”, lo showman Claudio Bisio. Fra i protagonisti di ben due progetti televisivi, fra cui quello di “Cops – Una banda di poliziotti“, realizzato dal regista Luca Miniero sino al remake, sempre per il piccolo schermo, di “Tutta colpa di Freud“, nato da un’idea di Rolando Ravello, ora è il momento per il beniamino trasformista di “Mai dire gol” di lasciarsi andare ad una novità.

In punta di piedi per questo Natale 2021, l’attore, doppiatore ed esilarante comico di origini piemontesi, avrebbe deciso di assecondare la spinta verso una delle sue più grandi passioni. Scopriamo ora, più nei dettagli, cosa è successo.

Claudio Bisio dopo Zelig: confessa il suo desiderio per Natale e lo fa con lei

Un’indimenticabile parentesi per la saggia e profonda voce narrante nella pellicola di “Manuale D’Amore 2 – Capitoli Successivi” si aprirà con sorpresa sotto l’albero. L’attore è legato sentimentalmente da diverso tempo alla moglie, Sandra Bonzi. I due sono sorvolati a nozze nel 2013, seppur la loro affinità di coppia sia di gran lunga più longeva. Il primo incontro, difatti, sarebbe avvenuto tra lui e Sandra nei primi anni ’90. E, da lì in avanti, non si sarebbero mai separati costruendo assieme tutti i presupposti per una famiglia felice.

Grande appassionato di musica, il conduttore, che nella vita privata ha sempre tenuto a dimostrare i suoi svariati interessi, è stato colto di sorpresa dalla sua dolce metà. La quale ha voluto intervenire nella sua routine con un dono inatteso.

Claudio, che sin dalla sua infanzia, aveva tenuto nel cassetto un sogno fatto di note e percussioni, ora ha finalmente modo di vedere la sua aspettativa realizzarsi sotto i suoi occhi. Il conduttore aveva infatti desiderato di possedere una batteria. A trasformare l’antica fantasia in realtà ci ha pensato la stessa Sandra, regalando allo showman, classe 1957, la più adatta alle sue, seppur umili e non manifeste, aspettative.

Da ora in avanti Claudio potrà ancor più ritenersi soddisfatto, come nelle perle di “DJ Fulvio”, del più dolce e dirompente happy ending natalizio a cui abbia mai assistito.