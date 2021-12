Fabrizio Frizzi, il noto collega della Rai fa una rivelazione intima sul conduttore scomparso: “Se l’ho fatto è grazie a lui”

L’amicizia tra Flavio Insinna e Fabrizio Frizzi è sicuramente un fatto noto per la maggior parte degli italiani. Non a caso, a seguito della scomparsa dell’acclamato conduttore romano, fu proprio il collega della Rai a sostituirlo al timone de “L’Eredità”. Una proposta che Insinna aveva accettato con un enorme peso sul cuore, considerato il profondo affetto che lo legava a Frizzi.

Moltissimi sono i dettagli che i telespettatori non conoscono ancora di questa amicizia, che ha lasciato un segno indelebile nella vita di Flavio. Proprio il presentatore de “L’Eredità”, in una vecchia intervista, si è lasciato andare ad una confessione piuttosto intima, riguardante il collega: “Se lo faccio è grazie a lui“.

La confessione intima del collega di Frizzi: “L’ho fatto grazie a Fabrizio”

Nessuno avrebbe mai potuto sospettare quanto sia stata importante la figura di Fabrizio Frizzi nella vita di Flavio Insinna. Il padrone di casa de “L’Eredità”, nel corso di una vecchia intervista, non aveva mancato di sottolinearlo. Insinna, in quell’occasione, aveva ricordato come lui e Frizzi si fossero conosciuti. Il tutto avvenne durante la consegna di un premio per i telefilm, nell’ambito della quale Fabrizio, notando la presenza del collega, lo aveva immediatamente invitato a salire sul palco.

“Era un uomo estremamente accogliente, di intelligenza raffinata” – queste le parole di Flavio, che aveva poi aggiunto – “Cominciammo a scherzare sul palco anche se non ci eravamo mai conosciuti“. Un primo incontro decisamente fortunato per l’attore di teatro e cinema, che la mattina seguente ricevette una notizia a dir poco clamorosa.

Molte reti televisive – da Rai1 a Mediaset – avevano contattato l’agenzia di Insinna per chiedere di provinarlo. Impossibile, per Flavio, non riconoscere che in quelle offerte lavorative ci fosse lo zampino di Frizzi: “Se faccio il conduttore è grazie a Fabrizio“.

Un aneddoto di cui nessuno era a conoscenza, che testimonia ancora una volta l’infinita bontà di Frizzi. Indubbiamente, Fabrizio rimarrà per sempre una figura insostituibile nel cuore dell’amico Flavio.