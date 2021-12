Gravissimo incidente stradale nei pressi di Niscemi (Caltanissetta): tre giovani ragazzi hanno perso la vita. Gli aggiornamenti

Si è verificato nella notte un drammatico incidente stradale che ha stroncato la vita di tre dei quattro ragazzi coinvolti. Il terribile schianto è avvenuto a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, lungo la strada provinciale 11. In corrispondenza del bivio Paradisa, la macchina su cui viaggiavano i giovani coinvolti, una Citroen, avrebbe perso il controllo al punto tale da terminare la propria corsa contro un palo.

L’unico ad essere sopravvissuto all’impatto è un 17enne, attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Analizziamo nei dettagli la dinamica del drammatico incidente, che ha lasciato l’intera Sicilia sotto shock.

Drammatico schianto, muoiono tre giovani ragazzi a Niscemi (Caltanissetta)

Nella giornata di Natale, tre dei quattro giovani rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale hanno perso la vita. Il tutto sarebbe avvenuto attorno alle ore 4.00 del mattino, in corrispondenza del bivio Paradisa, uscita Niscemi (Caltanissetta). Il veicolo in cui viaggiavano i quattro avrebbe perso il controllo, fino ad impattare violentemente contro un palo.

Il bilancio dello schianto è stato tragico: Rosario Quinci, 18 anni, Gaetano Parisi, 20 anni ed Alessandro Cirrone, 16 anni, sono morti sul colpo. L’unico ad essere sopravvissuto all’incidente è un 17enne, che è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Ancora da chiarire chi, tra Quinci e Parisi, fosse alla guida della Citroen, che ha terminato la propria corsa contro un palo.

Al momento, il 17enne sopravvissuto è ricoverato in prognosi riservata, e dovrebbe essere sottoposto entro breve tempo ad un intervento neurochirurgico. Le sue condizioni, stando a ciò che è trapelato, sarebbero gravissime. I giovani, probabilmente di ritorno da una serata di festeggiamenti, hanno perso il controllo della vettura lungo la strada provinciale 11, nei pressi dell’uscita per Niscemi.

Uno schianto drammatico, che lasciato la provincia di Caltanissetta e l’intera Sicilia sotto shock. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire la dinamica della terribile tragedia.