Elettra Lamborghini ha condiviso uno scatto in cui ha scoperto una delle sue parti più belle: arriva la dedica emozionante.

Elettra Lamborghini trova sempre il modo per stuzzicare le fantasie dei suoi followers: la nota ereditiera pubblica con grande costanza sui social network contenuti che lasciano sempre a bocca aperta gli innumerevoli ammiratori. La nativa di Bologna, che qualche settimana fa aveva rilasciato alcune dichiarazioni in cui aveva svelato che con il matrimonio ha perso il suo sex appeal, non conferma le sue tesi e fa sempre il pieno di likes con scatti esagerati.

La cantante e showgirl, qualche istante fa, ha pubblicato online una nuova immagine da capogiro in cui ha deciso di scoprire una delle sue parti più belle. Tra i commenti, spunta una dedica alquanto emozionante.

Elettra Lamborghini scopre la sua parte più bella: arriva la dedica emozionante

Per vedere l’esagerato scatto di Elettra, vai su successivo.