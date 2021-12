Federica Panicucci: non c’è pace per lei. Saltano i piani e Mediaset corre ai ripari

Federica Panicucci. La presentatrice in forza alle reti Mediaset è incappata in un ostacolo imprevedibile che compromette un importante impegno di cui sarà protagonista

Federica Panicucci ha abbandonato temporaneamente il ruolo fisso che ricopre ogni giorno nel programma televisivo “Mattino Cinque”, in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset dalle ore 8:40 alle 10:50, per portare avanti impegni importanti sul piccolo schermo durante le festività natalizie.

Ieri 24 dicembre, notte della Vigilia, è stata padrona di casa dell’evento musicale “Concerto di Natale” dall’Auditorium della Conciliazione. Purtroppo, si apprende che ci saranno sostanziali modifiche a un altro grande appuntamento che la vedrà presto protagonista.

Federica Panicucci: il nuovo DPCM va a intaccare sensibilmente il suo lavoro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da

Il nuovo DPCM di Natale valido fino al 31 gennaio 2022 parla chiaro: sono vietati gli eventi, le feste e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Salerno tutta di rosso sotto l’albero: “Verrei lì con te”. La FOTO sconvolge i fan

Questo significa che anche le manifestazioni già organizzate per la notte di Capodanno non potranno più avere luogo. Federica Panicucci era stata assoldata da Mediaset proprio per accompagnare i telespettatori durante l’ultima notte del 2021, affiancata dal celebre cantante Albano Carrisi.

L’evento di Capodanno su Canale 5 avrebbe dovuto svolgersi nella cornice di Piazza Libertà di Bari. In ottemperanza alle nuove norme governative, il grande show subirà un importante cambiamento. Già l’anno scorso a causa della pandemia da Coronavirus Federica Panicucci aveva dovuto rinunciare a presentare il mega evento di chiusura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti: “non mi ricordo quando l’ho fatto l’ultima volta” – VIDEO

Mediaset decise in quel frangente di trasmettere una puntata del “Grande Fratello Vip”. Quest’anno la presentatrice di “Mattino Cinque” potrà portare avanti il suo impegno ma in una versione meno sfarzosa, optando come location il Teatro Petruzzelli di Bari.

L’ingresso del pubblico sarà contingentato, seguendo le direttive di distanziamento sociale ed esibizione del Green Pass rafforzato. Per partecipare all’evento bisognerà prenotarsi attraverso l’apposito sito internet, essere maggiorenni e indossare mascherina.