Flavio Insinna è apparso particolarmente provato da qualcosa che è accaduto nel corso de l’Eredità: si tratta di uno dei concorrenti più amati del game show

Massimo Cannoletta è stato uno dei concorrenti più amati del game show l’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna. La sua partecipazione è avvenuta circa un anno fa, ma a distanza di tutto questo tempo non è mai stato dimenticato dai telespettatori che hanno seguito il suo percorso all’interno del programma con il fiato sospeso. Infatti Massimo è stato campione in gara per diverse settimane e tutti stavano aspettando il momento in cui avrebbe vinto e portato a casa diversi migliaia di euro. Poi è accaduto qualcosa di irreparabile.

L’Eredità, Flavio Insinna distrutto: ecco cosa è successo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Carlo Conti, catastrofe a Natale: la notizia che ha sconcertato tutti

Appena è arrivato il momento più importante, ovvero quello della Ghigliottina, Massimo non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo più grande. Stiamo parlando del gioco finale, quello in cui il campione in gara deve indovinare quale parola si nasconde nella busta rossa, avendone altre cinque come indizi. Le parole erano queste cinque: favore, verde, telefono, parlare e vendita. Il campione ha optato per la parola camera, invece quella nascosta nella busta rossa era pubblico.

A mostrarsi triste per la sua perdita è stato in particolar modo il conduttore Flavio Insinna, che fin dall’arrivo del concorrente aveva dimostrato di provare una particolare simpatia nei suoi confronti. Gli avrebbe fatto piacere vedere Massimo ritornare a casa con un montepremi importante, invece è stato costretto a salutarlo con l’amaro in bocca.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Storie italiane”, Eleonora Daniele su di giri: “Dammi il tempo di farlo”

In quel momento provò a confortarlo facendogli diversi complimenti, ma ovviamente dopo settimane trascorse all’interno del programma, non è stato facile risollevare l’umore di Massimo arrivato ad un passo dalla vittoria.