In occasione della notte di Natale, al GF Vip ci sono stati grandi festeggiamenti: nel corso della serata, due concorrenti si sono appartati più volte e lasciati andare

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono lasciati e hanno intrapreso due strade completamente differenti all’interno della casa del GF Vip. Gianmaria sta conoscendo meglio Federica, che gli piace ogni giorno sempre di più, mentre Sophie è sempre più vicina ad Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, è tornato a rivestire questo ruolo per conquistare la bella Sophie. Ieri, durante la serata, ha confessato alla ventenne di essere entrato nel programma proprio per poter stare vicino a lei.

GF Vip, scatta il bacio tra Alessandro e Sophie: Gianmaria si consola con Federica

Alessandro, approfittando della notte di Natale in cui tutti avevano alzato un po’ il gomito, ha provato a fare breccia nel cuore della ragazza. Più volte si è avvicinato a lei per baciarla, ma lei si è allontanata ogni volta fino a che non si sono ritrovati insieme in magazzino a prendere una bottiglia di vino. Ritrovandosi da soli, Alessandro è riuscito finalmente a strapparle un piccolo bacio.

In seguito, mentre tutti dormivano, si sono chiusi in sauna e lui ha provato a capire da dove provenisse questa mancanza di fiducia di Sophie che le impedisce di lasciarsi andare. Lei ha più volte sottolineato che l’ex corteggiatore non le ispira fiducia, per questo per quanto sia attratta fisicamente da lui, non riesce ad andare oltre. Lui le ha detto che le darà tutto il tempo di cui ha bisogno e che alla fine riuscirà nel suo intento di conquistarla.

Nel frattempo, Gianmaria e Federica dall’altra parte del giardino, si sono rintanati in giardino a scambiare quattro chiacchiere per cercare di conoscersi meglio.