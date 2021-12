Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata. Lo raggiunge Valerio Staffelli: “Le ultime ore d’aria prima di entrare in carcere”

Giancarlo Magalli. L’ex conduttore de “I Fatti Vostri” è stato raggiunto dalle telecamere di “Striscia la Notizia” e ha ricevuto il suo sesto Tapiro D’oro

Siamo giunti al capitolo finale della lite che ha visto coinvolti per anni Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. L’ex presentatore de “I Fatti Vostri” è stato condannato per diffamazione aggravata e dovrà pagare la somma di 25mila euro.

Il noto volto della Rai è stato raggiunto dalle telecamere di Canale 5, in particolare dall’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli che, in seguito alla vicenda, gli ha consegnato il goliardico premio Il Tapiro d’oro. “Le ultime ore d’aria prima di entrare in carcere” – ha detto ironicamente a Magalli il quale ha replicato ridendo : “Non ne può più nessuno di questa storia”.

Giancarlo Magalli spiega il suo punto di vista a “Striscia la Notizia”

L’azione legale ai danni di Giancarlo Magalli è stata mossa in seguito a una sua intervista rilasciata al settimanale Chi nel 2017. I rapporti con Adriana Volpe erano già abbastanza compromessi; più volte, infatti, avevano battibeccato sul piccolo schermo o tramite canali social.

Giancarlo Magalli ha spiegato il suo punto di vista a Valerio Staffelli definendo “mite” la condanna che ha recentemente subito. Queste sono state le sue parole: “Non pensavo di meritarla perché si riferisce a un’intervista rilasciata anni fa dove parlavo del movimento MeToo. Non avevo fatto nessun nome in quell’occasione, tanto meno quello di Adriana che non ha mai avuto a che fare con quelle cose”.

L’ex presentatore de “I Fatti Vostri” ha inoltre precisato che tra gli imputati in questa circostanza c’erano altre due persone: il giornalista autore dell’intervista e il direttore responsabile del settimanale, ossia Alfonso Signorini.

La denuncia nei loro confronti è stata ritirata, sottintendendo come motivazione il fatto che Adriana Volpe adesso sia opinionista del “Grande Fratello vip”, programma condotto proprio dallo stesso Signorini.

All’insinuazione che la carriera della presentatrice sia stata compromessa proprio in seguito alla querelle con Magalli, quest’ultimo ha replicato così: “Non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me”.

Che sia finalmente giunto il termine di questo diverbio che si è dilungato fino all’esasperazione?

