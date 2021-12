“Grande Fratello Vip”, tutti contro Katia Ricciarelli: “Tu sei la prima”

Giorni duri all’interno della casa più spiata d’Italia, al “Grande fratello vip” la stanchezza inizia a farsi sentire e qualcuno perde la pazienza

I concorrenti del “Grande Fratello vip” sono giunti a metà del loro percorso all’interno della casa e sono tanti i litigi e le incongruenze tra loro. In questi mesi sono usciti fuori i lati più nascosti di ognuno e in alcune situazioni non sono mancate le mancanze di rispetto e prove di fiducia.

Katia Ricciarelli, la più anziana del gruppo, non riesce proprio a mandare giù qualche atteggiamento di alcuni suoi compagni.

“Grande Fratello vip”, Katia Ricciarelli al centro delle critiche

Katia Ricciarelli è finita al centro del mirino per aver criticato i suoi compagni che secondo la sua opinione non portano avanti le faccende della casa. Per la cantante non è concepibile piombare in cucina, che è uno dei posti condivisi da tutti, in mutande o senza un contegno. Inoltre si è lamentata del fatto che molti di loro non collaborano.

L’ex moglie di Pippo Baudo è stata criticata dal popolo di Twitter che non è rimasto in silenzio dopo aver visto alcuni video. Tra i commenti che girano sul web, qualcuno ha scritto: “Ma Katia che fa la morale?E’ la prima che non fa mai nulla, non cucina, non lava e non pulisce e parla degli altri”.

Qualcuno ha poi pensato che le critiche della Ricciarelli fossero rivolte in particolare a Soleil e a tal proposito qualcuno ha commentato: “Vedendo le condizioni pietose in cui sono messe le camere da letto, credo che prima di dire che Soleil è sporca debbano tutti farsi un esame di coscienza là dentro”.

Riusciranno i concorrenti ad arrivare a marzo? La stanchezza all’interno della casa comincia a farsi sentire e le prove da affrontare non sono ancora finite, cosa succederà in questi mesi che restano? Non ci resta che seguirli e rimanere sincronizzati.