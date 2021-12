Non sempre la dea bendata premia gli audaci, lo sa bene un acquirente che ha pensato di svaligiare una tabaccheria per fare il grande colpo.

Pochi giorni fa è giunta dal comune di Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino, la notizia di una vincita importante al gioco del Gratta e Vinci.

Nella tabaccheria Cento Cose di via Kennedy un fortunato vincitore si è aggiudicato la considerevole cifra di 100mila euro, un lauto bottino poco prima di Natale che rallegrerà queste giornate di festa.

Non si può dire lo stesso invece per un altro ignaro acquirente che ha voluto allo stesso modo sfidare la sorte pensando con una bravata poco usuale di aggirare il sistema. Ecco cosa è accaduto.

Compra tutti i Gratta e Vinci, poi la scoperta più atroce

I giocatori abituali di Gratta e Vinci anche nel nostro Paese sono sempre più numerosi, molti acquistano i biglietti con frequenza pensando che prima o poi anche per loro la fortuna possa girare nel migliore dei modi.

Deve averlo pensato anche un signore che pochi giorni fa è entrato in una tabaccheria della Capitale ed ha acquistato ben 400 biglietti del “Milionario” convinto che almeno uno di questi contenesse i numeri vincenti.

Circa 2.500 euro per portarsi a casa i biglietti che però non gli hanno assicurato il risultato tanto sperato, dimostrazione che anche chi è audace ad alti livelli spesso può non essere così fortunato.

Per l’acquirente però una doppia scoperta: non solo spendendo quell’ammontare vertiginoso ha registrato un record assoluto mai avvenuto prima d’ora per il gioco del Gratta e Vinci. Ma si è anche beccato una denuncia dal tabaccaio che gli ha chiesto un risarcimento danni a suo carico per avergli svuotato l’attività che è rimasta sfornita per i clienti successivi.

Un vero colpaccio che però non gli ha dato il regalo sperato, forse ci penserà bene prima di ripetere lo stesso “errore” in futuro visto che la fortuna non gli è stata amica ma gli ha voltato le spalle nel modo più barbaro.