“Mamma Ho Perso l’Aereo”, arrestato il noto attore: la grave accusa

Mamma Ho Perso l’Aereo: vi ricordate Buzz McAllister? Era il fratello maggiore di Kevin. L’attore, Devin Ratray, passerà le feste di Natale in prigione

Mamma Ho Perso l’Aereo è il film natalizio per eccellenza: ogni anno, in questo periodo, torniamo tutti a guardare le vicende del piccolo Kevin dimenticato a casa dalla famiglia durante i giorni delle feste di Natale. Ricordiamo tutti Buzz McAllister, il fratello maggiore di Kevin, quello crudele che lo maltratta e gli fa sempre brutti scherzi. Ad oggi l’attore Devin Ratray, 44enne, passerà le feste in cella a causa delle gravi accuse rivolte dalla sua fidanzata.

Mamma Ho Perso l’Aereo, Devin Ratray arrestato: l’accusa della fidanzata

La fidanzata lo aveva denunciato la scorsa settimana con l’accusa di violenza domestica, percosse e tentato strangolamento. La questione sembrava risolta, mercoledì invece è arrivata la condanna. Secondo il rapporto della polizia, la donna sarebbe stata presa a pugni in faccia nella stanza d’hotel dove i due alloggiavano per le vacanze di Natale. Infine lui le avrebbe coperto la bocca con la mano, tentando di strangolarla. Una accusa davvero molto grave perché si tratterebbe di tentato omicidio, e se l’accusa venisse confermata, Devin finirebbe per passare moltissimo tempo dentro.

Stanco al racconto della compagnia, Devin si era ubriacato in un bar e il litigio era scoppiato proprio lì, per poi proseguire nella camera d’albergo dove si erano ritirati. Il suo avvocato sostiene che non ci sia stata alcuna violenza, ma che si è trattata solo di una discussione molto accesa tra lui e la sua compagna.

Dunque non ci resta che attendere dei chiarimenti sulla vicenda e scoprire se Devin è colpevole davvero del reato di cui è stato accusato da parte della sua fidanzata.