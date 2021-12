Romina e Ylenia Carrisi, la maestra d’asilo racconta un episodio strappalacrime

Romina Carrisi ha ricordato la sorella scomparsa Ylenia con il pubblico di “Oggi è un altro giorno”. Anche se non ne parla mai soffre ancora molto.

Romina Carrisi ha raccontato un ricordo emozionante che ancora oggi la tiene legata alla sorella Ylenia, scomparsa nel nulla tanti anni fa. La figlia di Albano e Romina Power, intervistata da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha deciso di ricordare la sorella maggiore davanti al pubblico italiano. La Carrisi si sente ormai di casa nel programma dell’amica Serena, che non perde mai occasione di invitare lei e la sua famiglia a fare due chiacchiere davanti ai fans.

Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia e si emoziona, “Non ne parlo mai ma…”

Protagoniste della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” erano le maestre d’asilo e di elementari di Romina junior, che non ha potuto fare a meno di emozionarsi incontrando di nuovo le sue vecchie insegnanti. La maestra d’asilo della Carrisi ha raccontato che Romina è sempre stata una bambina molto affettuosa, e che aveva l’abitudine di abbracciare le persone molto forte, stringendole a sé fino a lasciarle senza fiato. La figlia di Albano ha confermato la cosa, raccontando un po’ emozionata di aver sempre sofferto molto la paura dell’abbandono, e che propio questa paura l’ha sempre spinta ad essere particolarmente affettuosa con la sua famiglia, i suoi amici e ovviamente le sue insegnanti.

Collegandosi a questo particolare dettaglio affettuoso di Romina, Serena Bortone ha deciso di mostrare alla Carrisi una fotografia che la ritrae in compagnia della sorella Ylenia, che come ben sappiamo è svanita nel nulla nel 1993. La sorella minore ha raccontato di ricordare con amore e nostalgia Ylenia: “Mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì. Io piangevo disperata, come se mi stessero deportando invece mi dovevano soltanto lasciare a scuola” ha detto a Serena. La conduttrice sa bene quanto Ylenia sia affezionata alla sorella scomparsa, e per questo motivo ha voluto ringraziarla per aver deciso di condividere il ricordo con il pubblico del suo programma.

“Ho voluto condividerla con voi la foto anche perché siete un po’ la mia famiglia. Hanno saputo tutti quello che è successo, non ne parlo mai però è così tenera questa immagine che ho voluto condividerla in questo momento” ha concluso Romina parlando della sorella.