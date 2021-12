Le voci circolano veloci e oggi lo sanno tutti: la moglie dell’agente sarebbe stata lasciata proprio per lui. Ecco di chi si tratta

Per la televisione di Stato non c’è mai pace. La Rai nella sua lunga storia ha attraversato sempre momenti di grande splendore intervallati anche da episodi e fatti non troppo felici. Le indiscrezioni, il gossip, i pettegolezzi di volta in volta hanno portato alla luce fatti che hanno attratto l’attenzione del pubblico a casa.

A tutti, di certo, non è passato inosservato lo scandalo che ha interessato un noto volto Rai. Un agente avrebbe lasciato la moglie perché si è invaghito del conduttore. Tu sei a conoscenza di tutto questo? Ti spieghiamo cosa è successo nello specifico.

Scandalo in Rai, il nome del conduttore è clamoroso

Il volto noto di cui parliamo ha raggiunto l’apice del suo successo lo scorso anno, affianco ad un giornalista di lunga data e molto apprezzato dal pubblico. Si tratta di Santino Fiorillo, il valletto del programma estivo condotto da Pierluigi Diaco, “Io e te”. Proprio lui, infatti, sarebbe stata la causa del grave scandalo che si è diffuso a Viale Mazzini.

Del giovane si sarebbe invaghito un importante agente televisivo che per stare insieme a lui avrebbe addirittura lasciato la moglie. Il gossip è stato diffuso nei mesi scorsi da Dagospia che sulle sue colonne ha scritto: “Alla Rai si dice che un noto agente del mondo della televisione abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente invaghito di Santino Fiorillo”.

Grande attenzione si è mossa intorno a questa notizia mai smentita né confermata né dal conduttore e né tantomeno dall’agente, di cui non si è mai saputo il nome. Da allora nulla si è più saputo ma negli ultimi giorni se ne è tornato a parlare. Nessun nuovo particolare è emerso e così tutti si chiedono cosa ne sarà stato del matrimonio mandato in fumo e della nuova relazione iniziata tra i due?

Santino oggi si vede molto meno in tv ma ogni tanto regala la sua presenza ai telespettatori che amano molto i suoi interventi pieni di cultura e storia sul piccolo schermo.