Soleil Sorge non si lava, coinquilini schifati: “Le puzzano i piedi”

Alessandro Basciano non ha apprezzato il due di picche ricevuto da Soleil Sorge, e tenta di affondarla come può: le critiche sono ridicole.

La prossima puntata del Grande Fratello VIP andrà in onda lunedì 27 dicembre, tenendo gli schermi spenti per le giornate di Natale. Mancano solo tre giorni a lunedì e i fans sembrano già intrepidi di rivedere i propri beniamini, che non hanno certo sprecato questi giorni di pausa: la relazione tra Soleil Sorge e Alex Belli, infatti, ogni giorno offre nuovi spunti di polemica e gossip per cui chiacchierare sia dentro che fuori Cinecittà. Uno degli inquilini appena arrivati ha raccontato qualcosa di davvero imbarazzante a proposito della modella italo-americana!

Alessandro Basciano su Soleil Sorge: “Non si lava e le puzzano i piedi”

Soleil Sorge, rimasta orfana di Alex Belli, che ha ben pensato di tornare tra le braccia della fidanzata Delia Duran non appena la situazione con l’influencer si è fatta compromettente, oggi gareggia da sola per la vittoria. La maggior parte dei coinquilini si è ormai arresa al fatto che sia proprio lei la beniamina del pubblico italiano, ma i nuovi arrivati sperano ancora di riuscire a sabotarla.

Sicuramente Soleil è un personaggio singolare, che si può o amare o odiare senza troppe vie di mezzo. A scegliere da che parte stare si è trovato anche Alessandro Basciano, che come molti altri colleghi prima di lui ha deciso di puntare su una relazione romantica per sopravvivere nel reality. Dopo aver ricevuto un due di picche molto esplicito da parte di Soleil, Basciano ha deciso di tentare di conquistare Sophie Codegoni. Proprio a lei Alessandro ha raccontato che “Soleil non si lava e le puzzano i piedi”.

L’offesa di Basciano è stata giudicata scadente ed imbarazzante dai fans dell’influencer, che sanno bene quanto Soleil tenga al suo aspetto e alla sua igiene personale. Il mondo del web sembra quindi deciso ad unirsi per eliminare Alessandro al prossimo televoto, mettendo fine alla sua esperienza al Grande Fratello molto prima di quanto lui si sarebbe mai potuto aspettare.