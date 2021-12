Toffanin-Berlusconi, sapete chi fa vacillare il loro amore? Neanche ve lo immaginate

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi stanno ormai da tanto tempo insieme, ma c’è un terzo incomodo che fa perdere la testa ad uno di loro.

La conduttrice di “Verissimo“, Silvia Toffanin e l’ad della Mediaset, Piersilvio Berlusconi hanno in comune un sentimento che li accomuna. Si tratta dell’amore ricambiato in ogni singola forma e in qualsiasi circostanza.

Il loro legame è destinato a perdurare per il resto dei loro giorni, a fronte dei progetti a lungo termine. Il loro sogno più grande sono i due splendidi figli, Mattia Lorenzo e Sofia Valentina, una gioia enorme che insieme contribuiscono a rafforzare il senso di unione della famiglia oltre che a dare una carica in più per entrambi i genitori, sui rispettivi luoghi di lavoro.

Tuttavia non bisogna dimenticare che il figlio dell’ex patron del Milan, prima di iniziare la splendida love story con Silvia condivideva i suoi momenti più intimi con una modella.

Quest’ultima è ancora tutt’oggi costantemente nei pensieri di lui: vediamo di chi si tratta nello specifico

Toffanin-Berlusconi, ecco chi è il terzo incomodo che mette in discussione il loro amore

In pochi avevano considerato il travagliato passato di Piersilvio Berlusconi, una ferita che l’ad della Mediaset si porta dentro prima della rinascita ufficiale targata “Silvia Toffanin“.

La coppia è davvero molto affiata al giorno d’oggi, nonchè una delle più simboliche del vasto mondo dello spettacolo! Tuttavia non è affatto escluso che nella lista dei buoni propositi di inizio anno non siano presenti nuove sorprese volte a cementificare ancor più un legame divenuto ormai indissolubile.

A mettere in discussione questo clima di grande serenità è un terzo incomodo, facente parte del passato del noto imprenditore lombardo. Lei è una modella dalle grandi ambizioni e da poco ha superato la soglia dei trenta anni.

Non si tratta di una nuova consorte oppure dell’amante, bensì della primogenita di Piersilvio.

Il rapporto papà-figlia è rimasto quello di una volta, esattamente come trenta anni fa quando i due si ritagliavano spesso del tempo libero per raccontarsi favole e fare lunghe passeggiate al parco.

Lucrezia Berlusconi non ha ancora ‘digerito’ la triste separazione dei suoi genitori, ma col tempo è rimasta fedele ad entrambi. Ancora oggi è il punto di riferimento del suo papà, il quale faticherebbe a scegliere chi mettere al primo posto dei suoi pensieri quotidiani.