Il viaggio in treno più incredibile di sempre, dura tantissimo

Esiste un treno che fa il giro più lungo del mondo, un esperienza unica e incredibile che regala davvero emozioni indimenticabili

Esiste un treno che è da record, percorre 18.755 chilometri e 295 metri in un unico biglietto. È il viaggio più lungo del mondo. Si tratta praticamente di un giro completo del mondo che si svolge in 21 giorni a bordo di questo treno fantastico. Qualcuno ricorderà il libro e film “Il giro del mondo in 80 giorni”, ecco in questo caso però si fa in molti meno giorni e in un unico viaggio.

Il treno più lungo del mondo

Per gli amanti dei viaggi e dei treni in particolare, è in arrivo una vera chicca. Il treno più lungo del mondo è pronto. Si tratta di un tratto di ferrovia nel Lagos che regala un’esperienza indimenticabile e davvero unica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Damiano David trascorre “una nottata insieme” a lui, in diretta il vibrante retroscena per i Maneskin

Si può viaggiare dal Portogallo al Singapore a bordo di un solo mezzo con un’unico biglietto. Un tragitto lungo che regala panorami mozzafiato che si possono vedere dal finestrino del treno. 21 giorni, è il numero completo del soggiorno su questo treno.

L’idea è partita dai cinesi che hanno voluto costruire questo tratto ferroviario che non c’era in Lagos. Il motivo era raggiungere Pechino, Bangkok e Singapore. Prima di questa idea infatti bisognava scendere dal treno ad un certo punto e prendere un autobus per un viaggio lungo e stremante per poi risalire su un’altro treno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Mi fate impazzire” Il Volo, l’annuncio inaspettato: cosa succederà al trio

Un viaggio quindi unico e avventuroso che parte da Lagos e si arriva a Singapore. Con uno stop a Lisbona per una notte in albergo nella capitale lusitana. Poi si riparte per raggiungere Madrid e si trascorre un’altra notte in albergo. Poi si va a Parigi con un’altra sosta imperdibile nella città più romantica del mondo.

Successivamente si arriva a Mosca dove ci si ferma due notti e poi si riparte per la Siberia, Mongolia e infine la Cina con altri due giorni di sosta. Prima a Pechino e poi Laos e Singapore. Il biglietto a partire da Lagos costa intorno ai 1200 euro. Un viaggio indubbiamente lungo ma ricco di esperienze indimenticabili. Ed in un solo viaggio si possono davvero raggiungere moltissime destinazioni mondiali.